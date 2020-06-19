إعلامي سعودي شهير يعلن إصابة والده واثنين من أسرته بـ”كورونا“

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 03:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 54 زيارة

أعلن الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز، إصابة والده واثنين من أفراد أسرته بفيروس ”كورونا“ المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“.

وكتب الفايز في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“: ”دعاؤكم لوالدي الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني“.

وتابع: ”قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس ’نتيجة إيجابية’ واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.. بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين