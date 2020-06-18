صافيناز تثير ضجة بملابس فاضحة مع باسم سمرة في هذا الوضع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:12 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 204 زيارة

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورا لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت صوفينار بإطلالة جذابة، بصحبة النجم باسم سمرة وعدد من أصدقائها أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

كانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.