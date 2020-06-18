تراند اليوم : هيفا وهبي تتحدث عن رجال مصر بعد قضيتها مع الوزيري

وجهت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، رسالة تحدثت فيها عن رجال مصر، وعبرت عن حبها لهم، قائلة إنها لا تعتبر خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري حالة عامة تعبر عن رجال مصر.

كتبت وهبي: (أنا بحترم جدا مصر أهل مصر وناسها، واللي حصلي ده حالة فردية لا تمثلهم، ‏المصريين شرفاء وجدعان وكرماء النفس، والنهاردة شايفاهم سند كبير، وأنا على كامل الثقة في نزاهة وقوة القضاء المصري وعدله ‏مع الجميع سواء كانت القضية أحد طرفيها غير مصري).

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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