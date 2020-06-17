“رجاء بلمير” تتصدر الترند بعد تداول فيديو مخل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 يونيو 2020 04:36 مساءً - تصدرت هاشتاج “فضيحة رجاء بلمير” الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو مخل للفنانة المغربية رجاء بلمير، قبل أن تخرج رجاء عن صمتها وتكشف حقيقة الفيديو.

وقد تداول عدد كبير من الرواد المغاربة، على مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيق “واتساب”، صور إباحية تظهر فيهم فتاة شبيهة بالفنانة رجاء بلمير، قيل أنها مقتبسة من مقطع فيديو للفنانة الشابة.

وفي تفاعلها مع الضجة الكبيرة حول حقيقة الفيديو الإباحي، أوضحت الفنانة رجاء بلمير من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر “ستوري” حسابها على “الأنستجرام”، أن الأمر يتعلق بفتاة تشبهها كثيرا، وأنها تتوفر على النسخة الأصلية للفيديو الإباحي، لكنها تتحفظ عن مشاركته بسبب المحتوى الغير اللائق الذي يتضمنه.

وفي المقابل، نشرت رجاء بلمير، صورة مقتبسة من الفيديو الأصلي، تؤكد من خلالها أن الفتاة تشبهها كثيرا وأن من قام بترويج الصورة الإباحية، تعمد أخذها من زاوية أخرى تبدو وكأن الأمر يتعلق بالفنانة رجاء بلمير.

وكتبت: “أرسلوا لي المقطع فأنا لا أتوفر عليه كذلك”، مضيفة أن الموضوع بالنسبة لها لا يستحق الرد أصلا، كما أرفقت التدوينة بإحدى الصور المنسوبة لها.

