تراند اليوم : هيفا وهبي ورسالة جديدة للوزيري

وجهت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، رسالة جديدة إلى حبيبها السابق ومدير أعمالها المصري محمد الوزيري، بعد الخلافات التي وصلت الى القضاء بينهما الفترة الماضية.

كتبت هيفا: (تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!).

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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