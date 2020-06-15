تراند اليوم : أحمد فهمي: اسمي الأول بعد هيفا وقبل معتصم النهار

تحدث النجم المصريّ أحمد فهمي في لقائه مع “سكاي نيوز عربيّة” في الحوار الذي أجراه معه الصحافي سعيد حريري عن أغنيته “زهقت صح” التي أصدرها منتقداً بعض الأمور التي كنّا نتذمّر منها، واليوم نقدّرها كثيراً بعد وباء كورونا.

من جانب آخر، تحدّث فهمي عن كواليس مسلسل “إسود فاتح” الذي يلعب بطولته إلى جانب اللبنانية هيفا وهبي والسوري معتصم النهار وكوكبة من النجوم، فقال عن شخصيّة خالد نعمان التي يؤدّيها في المسلسل بأنّها شخصيّة رجل طموح يضع مصلحته أوّلاً.

وعن تعامله مع هيفاء وهبي قال: هيفا دلّوعة، ولكن ما أحببته في شخصيتتها أنّها ملتزمة ومحترفة جداً في عملها”،

وعن عدم ظهوره على أفيش العمل، وتفرّد هيفاء وهبي في تصدّر الأفيش قال: “بالتأكيد نحن نصوّر مسلسلاً من بطولة هيفاء وهبي، ونحن متّفقون على ذلك، وعندما أقدّم عملاً من بطولة الزعيم عادل إمام، فمن الطبيعي أن تظهر صورته على أفيش العمل”.

وهكذا يكون أحمد قد وضع اسم هيفا مع اسم عادل إمام دون أن يقصد وساواها به!

وعمّن سيُذكر إسمه قبل الآخر في تتر المسلسل هو أم معتصم النهار، قال: “هذا قرار شركة الإنتاج، وليس قراراً شخصياً، وهذا أمر يحصل في العادة بموجب الإتّفاق، وأنا عندما أبرمتُ عقد المسلسل، كنتُ أنا وهيفاء وهبي فقط، بمعنى أنّ شركة الصبّاح لم تكن اتفقت مع ممثلين آخرين، ولكن في النهاية الشركة تضعك بالشكل الملائم تقديراً لتاريخك، وبالتالي نعم سأكون الأوّل الذي سيُذكر إسمه في التتر مباشرة بعد هيفاء وهبي”.

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وأضاف أحمد: “الفكرة تكمن في أن ينجح المسلسل، فيُعجب الجمهور بدورك، وهذا هو الأساس بالنسبة لي، لأنّهم لو وضعوا إسمي بشكل بارز جداً على العمل، ولم ينجح المسلسل، سيذهب كل المجهود هباءاً منثوراً”. وعمّا إذا كان سيقبل بالدور لو علم منذ البداية بأنّ معتصم النهار سيكون مشاركاً في المسلسل، قال: “ولم لا؟ وهل إذا إتفقت معي جهة إنتاجية على عمل يقوم ببطولته عشرة أبطال، هل هذا يعني ألا أقبل بالآخرين؟ أنا ممثّل، وأنا أقرأ العمل، وعندما يعجبني أتفق مع شركة الإنتاج، وعندها لا فرق إن قالوا لي أنّهم سيأتون بممثّل قوي جداً، أو آخر ضعيف، هذا قرار المخرج بالنهاية”.

وعمّا إذا أخذت الثنائية بينه وبين النجمة اللبنانيّة نادين نجيم قسطها المتوقّع من النجاح في تعاونهما في مسلسل سمرا من إنتاج الصبّاح، قال: “الحمد لله نجح العمل كثيرا، وأعتقد أنّ جميع الأطراف سواء شركة الصباح، أم نادين، أم أنا، أخذنا النجاح المطلوب”.

وعن نجومية نادين نجيم في مصر قال: “نادين نجمة محبوبة في كل الوطن العربي، وربّما لم تقدّم أعمالاً كفاية في مصر كي يراها الجمهور المصري، لأنّ ما يحصل لدينا في مصر أن من يعمل لدينا يعرفه الجمهور اكثر ممّن لم يعمل داخل مصر، ولذلك تعرّف الجمهور المصري على باسل خيّاط، وتيم حسن، وقصي خولي، ونيكول سابا”.

وعن النجم والنجمة اللذين لم يقف أمامهما في عمل سينمائي أو درامي، ويتمنّى تحقيق ذلك قريباً، قال:

“عادل إمام لأنّه قامة وتاريخ، ومن أعظم الممثلين الذي رأيتهم في حياتي، وأتمنّى الوقوف أمامه ولو بمشهد واحد، وكذلك منّة شلبي لأنّي أراها أهمّ ممثّلة في الوطن العربي”.