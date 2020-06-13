تراند اليوم : مي حريري: “ما معقول الي صاير مع هيفا وهبي” – فيديو

خلاف كبير وقع بين الفنانتين اللبنانيتيْن مي حريري وهيفا وهبي، واتهامات متبادلة واتُهمت مي بأنها بادرت بالخلاف والشتائم ضد هيفا التي كانت تعاني من فيروس في الكبد.

لمعرفة تفاصيل ما حدث بينهما فعلى اللينكين أدناه:

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ورغم الخلاف والبعد بينهما٫ إلا أن مي وفي مقابلتها الأخيرة على التلفزيون الكويتي، وقفت إلى جانب هيفا وهبي ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وقالت: “أنا كتير زعلانة عليها الصراحة عشان اتفاجأت هالقد ممكن تكون هيفاء طيبة لهذه الدرجة.. ما معقول الي صاير مع هيفا إنها تترك حدا يتمادى معها وعلى فلوسها ومجوهراتها”.

وتابعت: “يعني القصة اللي صايرة معها كتير كبيرة.. يمكن أنا ما قلت شي ولا حكيتها بس أنا من جواتي وقفت معها.. لأني بزعل على كل بنت من الآخر هيفا أو غيرها مين ما كانت تكون.. وأنا بشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر.. وإنه رجل نصب على امرأة.. وإنه أكيد هادا مو رجل.. لأن الرجل مش بس اللي بشوارب ودقن دول فيه منهم كتار.. والرجولة هي مواقف وعطاء وحنان”.