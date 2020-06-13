تراند اليوم : منافسة الابراج .. سما المصري تبرز مناطق حساسة في جسمها علي البحر – صورة

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري جمهورها منذ قليل، بفيديو جديد في أحدث ظهور لها من شرم الشيخ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصوروالفيديوهات الشهير” إنستجرام”.

وظهرت سما المصري خلال الفيديو وهى وصلة رقص بالمايوة على أحد شواطئ شرم الشيخ، وعلقت سما المصرى على الفيديو قائلة:” وصل وصل وصل فيديو الفشخ والرقص والعربدة وصل بعد ما خلصنا لايف اللوبس لايف”.

ونال الفيديو على غضب عدد كبير الفنانة سما المصرى متهمينها بالتحريض على الفسق والفجور، وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتسألوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة .

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويصفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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ليست المرة الأولى التي تمارس فيها الراقصة سما المصري، الإثارة، من أجل جذب ولفت الانتباه إليها، وجعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة صغار السن الذين لا يمتلكون الوعي الكامل لما يحدث وما الهدف والغرض من الصور المتتالية التي تقوم بنشرها.