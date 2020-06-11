تراند اليوم : هيفا وهبي وفضيحة ولن تسكت بعد الآن – صورة

صباح اليوم، كتبت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تغريدتين غامضتين وتوعدت بعدم السكوت بعد الآن وبأنها ستتحدث عن كل ما تريد وستفضح كل شيء، لكن في الوقت المناسب.

قالت: (سوديك الشيخ زايد غي مصر لدي قصة لأنشرها قريبًا ????????) وحين بحثنا عن سوديك وجدنا أنه مشروع يقع على بُعد 5 كيلومترات شمال سوديك وست، ويضم المنازل الفخمة بتصميمات معمارية معاصرة تتنوع ما بين فيلات منفردة من طابق واحد ووحدات تاون هاوس وتوين هوم.

ولن تكتفِ بل أكملت مؤكدة بأنها ستتحدث عن التفاصيل قريبًا وستبوح بكل شيء، وطالما أن المشروع في مصر، ربما تتحدى مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

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وكتبت: (صباح الخبر جمهوري، أريد أت أتكلم! هناك أشياء لا أستطيع السكوت عنها أبدًا! الوقت الأنسب هو الوقت المناسب!)

هيفا ستطل بفضيحة ربما مع وثائق خاصة بها تجاه الشخص الغامض وكل كلماتها تشير إلى محمد وزيري