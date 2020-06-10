تراند اليوم : سما المصري تنكر تحريضها على الفجور وتورط غادة عبد الرازق

وجهت محكمة الجنح القاهرة 5 اتهامات للرقاصة المصرية سما المصري أمام المحكمة الإقتصادية ومنها: ابراز مفاتنها، خدش الحياء العام، لفت الأنظار إلى الدعارة عبر الفايسبوك والانستغرام”

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قالت مصادر مصرية إن سما دخلت المحكمة بالحجاب والنقاب الأسود هربًا من الصحافة والإعلام، وحين واجهت القاضي نكرت أن تكون حرضت على الفجور والدعارة.

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وبدل أن تدافع عن نفسها أكثر، حاولت توريط النجمة المصرية غادة عبد الرازق بقضيتها بعدما ذكرت القاضي بالفيديو الذي نشرتها غادة منذ سنوات وأظهر جزءً معيبًا من جسدها.

لكن، غادة نشرته آنذاك وكانت تحت تأثير الأدوية والمهدئات واعتذرت من جمهورها ولم تنشر هكذا فيديوها مجددًا، بعكس سما المصري التي تتباهى دائمًا بعرض جسدها وتضاريسها.

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