تراند اليوم : فنان مصري شهير يهاجم منى فاروق ويتوعدها: "إن غدًا لناظره قريب"



شن فنان مصري هجومًا عنيفًا على الفنانة منى فاروق التي عرفت بأزمة الفيديوهات المشينة مع المخرج السينمائي خالد يوسف، متوعدًا إياها في منشور له، عقب هجومها عليه وانحيازها لشقيقته في أزمتها معه.

وهاجم الفنان المصري "وائل عبدالعزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منى فاروق، مذكرًا إياها بأنه الوحيد الذي وقف بجوارها، ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له برفقة منى فاروق وعلق عليها بالقول :""هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب".

وأثار شقيق ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً فى الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل فى مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته بشقيقته، رافضًا تلك العلاقة ومهاجمًا حبيب شقيقته، والذي رد عليه الأخير، ليقرر في النهاية أن يبتعد عن شقيقته مشيرًا إلى أنها حرة في اختياراتها مقدمًا اعتذاره لها.

وكانت الفنانة منى فاروق، علقت على كلام وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد هجومه عليها عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وتهديده للفنان أحمد العوضي لحثه على الابتعاد عنها.

وعلقت فاروق، عبر حسابها بفيسبوك قائلة: «عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أختك أرجل منك».

وأضافت: «أنا اتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك».



