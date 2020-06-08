تراند اليوم : سما المصري اتهمت بالدعارة وهل تُعدم؟

في بداية رمضان، القي القبض على الرقاصة المصرية سما المصري وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام.

اقرأ: القاء القبض على سما المصري

لم تخرج سما من السجن حتى الآن، ولا يزال مصيرها مجهولًا، خصوصًا أن المحكمة تؤجل دائمًا يوم خروجها من الحبس او الاستئناف.

اقرأ: سما المصري الخطيرة جدًا قبل دخولها السجن كم بدت راقية – فيديو

Advertisements

ومنذ أسبوع، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس، تأجيل محاكمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن (سما المصري) لأجل غير مسمى ولم يحدد الوقت ولا اليوم ولا الساعة، وما اذا كان التأجيل نتيجة الاقفال التام بسبب عيد الفطر.

واليوم، وجهت 5 اتهامات لسما أمام المحكمة الإقتصادية ومنها: ابراز مفاتنها، خدش الحياء العام، لفت الأنظار إلى الدعارة عبر الفايسبوك والانستغرام”

وقالت المحكمة أن المتهمة تعدت على القيم الأسرية.

ويبقى السؤال هل تنتهي حياة سما في السجن، أو تُعدم أكثر من الانتقدات التي تشمت بها وبالوضع الذي وصلت إليه لأنها اعتقدت نفسها الآمرة الناهية وأن أحدًا لن يحاكمها؟