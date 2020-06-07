تراند اليوم : نوال الزغبي تعلق على قضية هيفا ومحمد وزيري – فيديو

حلت الفنانة اللبنانية نوال الرغبي، ضيفةً على برنامج (ضحك ولعب وجد)، الذي يعرض عبر قناة MTV اللبنانية.

علقت الزغبي على القضية التي أثيرت بين الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد الوزيري بعدما اتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير.

قالت الزغبي: (أنا دائما أتعاطف مع المرأة ضد الرجل، أكيد أنا معها والله ينصرها، وأكيد معاها حق.. الله ينصرها بحبك يا هيفاء).

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بدورها ردت هيفا عبر السوشيال ميديا بعدما شاهدت ما قالته عنها الزغبي، وكتبت: (شكراً عزيزتي نوال).

بدأ الخلاف بين هيفا ووزيري، بعدما رفعت هيفا دعوى ضد وزيري واتهمته بسرقة ٦٣ مليون جنيهاً، ويبدو أن خلافهما بات علنيًا ولن يحل إلا داخل المحاكم المصرية.

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