شكرا لبحثكم عن خبر "أجمل مدينة برتغالية" تحقق الاكتفاء الذاتي من الكمامات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وبدأت مدينة كاسكايس، وهي منتجع للأثرياء قرب لشبونة، إنتاج كمامات واقية خاصة بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تلبية حاجة سكانها البالغ عددهم حوالى 214 ألف نسمة.

وقال رئيس المدينة كارلوس كاريراس، إن السلطات المحلية تأمل في أن تكون قادرة على ضمان "حماية مواطنيها على الأمد الطويل".

وقد اشترت البلدية آلتين من الصين لتصنيع حوالى 5 ملايين كمامة.

وستتوافر الأقنعة التي ستباع في مجموعات من 4 أقنعة في مقابل يورو واحد، لدى أكثر من 400 موزع في المدينة التي توصف بأنها "أجمل مدينة" في البرتغال.

وأوضح رئيس البلدية: "بالنسبة إلى السكان الأكثر فقرا ستكون هذه الأقنعة مجانية"، موضحا أنها "ستكون مجانية أيضا لمستخدمي وسائل النقل العام"، حيث أصبح وضع القناع إلزاميا.

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وقد أطلقت البلدية في وقت سابق مبادرة فريدة من نوعها في البرتغال تتمثل في تقديم اختبارات مجانية لـ"كوفيد 19" لجميع سكانها.

وتعتمد مدينة كاسكايس التي تشكل السياحة عمودها الفقري، على استعادة ثقة السياح الأجانب من أجل إنعاش اقتصاد المنطقة.

وسجلت البرتغال التي لم تتضرر بشدة من الوباء مثل الدول الأوروبية الأخرى، حوالى 34 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و1465 وفاة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.