تراند اليوم : سما المصري بالنقاب في المحكمة

نظرت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم السبت، جلسة محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، واستمعت لدفاع المجني عليها، والمدعين بالحقوق المدنية، ومواجهة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها.

حضرت المصري جلسة اليوم، من سجن النسا مرتدية النقاب خوفاً من تصوير الكاميرات لها، وظهرت بالعباءة السوداء وفوقها النقاب الكامل، وخيرها قاضي الجلسة بخلع النقاب والبقاء بارتداء الكمامة الطبية، وسط تواجد أمني كثيف داخل المحكمة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها سما المصرى النقاب، بل ارتدته من قبل خلال محاكمتها بسب وقذف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في محكمة شمال الجيزة.

طلب المدعون بالحقوق المدنية، بمعاقبة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات وادعاءات باطلة حول المستشار مرتضى منصور، فيما نفت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مستطردة: (أنها فنانة استعراضية وتصور تفاصيل حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولا تسعى للتحريض على الفسق والفجور).

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