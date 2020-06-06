تراند اليوم : هيفا وهبي: “عم بنحب لأول مرة” – صورة

أطلق جمهور الفنانة اللبنانية هيفا وهبي هاشتاغ “تويت في حب هيفاء” وتصدر الترند واحتل المرتبة الأولى في لبنان.

محبوها عبروا عن حبهم الكبير لها، وأرادوا أن تعرف أنهم إلى جانبها دائمًا ولن يتخلوا عنها مهما حصل وسيكونون إلى جانبها في كل المحن والصعاب.

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هيفا علقت على الهاشتاغ، ودعم جمهورها، وقالت إنها شعرت لأول مرة أنها محبوبة، وقالت: “كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة”

وتابعت: “مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكرا من قلبي على هاشتاغ”