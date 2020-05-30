شكرا لبحثكم عن خبر إعلامية مصرية تتعرض لموقف محرج بعدما نشرت صورة بملابسها الداخلية.. وهكذا تداركت الأمر سريعا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للإعلامية المصرية أصالة كامل، نشرتها على حسابها بموقع “إنستغرام” عن طريق الخطأ.

وظهرت أصالة كامل خلال الصورة وهي مرتدية “المايوه” في المنزل، وحاولت تدارك الموقف وقامت بحذفها سريعا وبادرت بالاعتذار. مشيرة إلى أنها نشرت الصورة عن طريق الخطأ، بجانب عدم إدراكها لنشرها إلا بعد مرور 10 دقائق.

وكتبت على خاصية “ستوري” بحسابها بموقع “إنستغرام”: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت”. وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.

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