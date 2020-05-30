الموت يغيّب الفنان المصري القدير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا

توفى، فجر اليوم السبت 30 مايو 2020، الفنان المصري القدير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وقد شارك الفنان الكبير حسن حسني في العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضي، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى. وفق اليوم السابع

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد.