تامر هجرس يشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة (شاهد)

أثارت صورة تامر هجرس الممثل المصري الشاب، اليوم الجمعة، ضجة واسعة في جميع منصات التواصل الاجتماعية، بعدما ظهر خلال رحلة سياحية، في تفاعل معها النشطاء من مختلف الدول العربية.

ونشر الفنان تامر هجرس صورته الجديدة التي التقطها من داخل مدينة سياحية بالعاصمة القاهرة، موجها التحية إلى متابعيه الذين ردوا عليه ببعض الكلمات الإيجابية وأخرى غير الجيدة.

وعلقت إحدى متابعات تامر هجرس، قائلة: كلنا محرومين من إننا نروح مصايف وحتى محرومين ننزل الشارع، هما أجدع منا يعنى حتى يصيفوا، مضيفة: لديهم واسطة من ال كورونا يعني.

وكان تامر هجرس قد أثار ردود فعل غاضبة بعد حديثه في برنامج شيخ الحارة خلال شهر رمضان، حينما تحدث في إحدى الفقرات عن عدم ممانعته لأداء دور شخص شاذ جنسيا في أي عمل فني.

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يُذكر أن تامر هجرس هو ممثل مصري من مواليد المنصورة يوم السادس من نوفمبر 1972 ويبلغ من العمر حاليا 47 عاما، علما أنه يعتنق الديانة الإسلامية، ولديه العديد من الأفلام والمسلسلات.

ومن أبرز أعمال تامر هجرس، التجربة الدنماركية، الديزل، قضية معالي الوزيرة، باب الخلق، بفعل فاعل، شربات لوز، عايزة أتجوز، ملوك الجدعنة، عمليات خاصة نافذة على العالم، قلبي يناديك.

كما شارك الممثل المصري الذي يمتلك شعبية واسعة في مصر، في مسلسلات، أبطال صعايدة، بركان الغضب كأول عمل، ما تيجي نرقص مع الفنانة يسرا، البلد دي فيها حكومة، وغيرها من المسلسلات.