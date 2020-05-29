تفاصيل ما حدث بين محمد رمضان ونجم لاكاسا دي بابيل

نشر الفنان المصري محمد رمضان، تفاصيل ما حدث بينه وبين نجم مسلسل "لاكاسا دي بابيل" الممثل الإسباني إنريكي أرسي.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ، مقطع فيديو يحمل رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 من نجم مسلسل ​La Casa De Papel​، الممثل الإسباني إنريكي أرسي​.

وظهر في مقطع الفيديو الممثل أرسي وهو يعايد رمضان قائلاً: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما وأن أعمل معك مستقبلا".

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فيما رد عليه الممثل المصري محمد رمضان: "شكرا لك أخي".

لمشاهدة فيديو رسالة نجم مسلسل "لاكاسا دي بابيل" الممثل الإسباني إنريكي أرسي