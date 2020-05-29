تراند اليوم : أول صورة لمحمد وزيري بعد اتهام هيفا وهبي

نشر الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، صورة حديثة ظهر فيها مع شقيقه عبد الرحمن، في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

علق وزيري، على صورته مع شقيقه عبد الرحمن، قائلًا: (أغلي حاجه عندي فالدنيا .. سندي وحبيبي وابني .. ربنا يخلينا لبعض).

كانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري لإثبات زواجه العرفي منها.

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رفع محمد دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وجاءت تلك الخطوة بعدما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها.