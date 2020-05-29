سبب وفاة عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول في المغرب

كشفت مصادر إعلامية عربية، يوم الجمعة 29 مايو 2020، سبب وفاة عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول السابق للمغرب، وذلك عن عمر ناهز السبع وتسعين سنة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن سبب وفاة الوزير عبد الرحمن اليوسفي، هو معاناته مع المرض مؤخرا، موضحة أن حالته الصحية تدهورت إثر آلام حادة في الصدر.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل اليوسفي إلى المستشفى، بعد الوعكة الصحية الأخيرة، منوهة إلى أنه أصيب بجلطة دماغية خلال رئاسته الحكومة، وكذلك مرض بالسرطان. وفق سكاي نيوز عربية.

ونعى العشرات من المسؤولين المغاربة، الراحل اليوسفي، حيث قال إدريس لشكر أمين عام الحزب الاتحادي الاشتراكي: أنعي لجميع سكان المغرب والعالم، وفاة القائد الوطني اليوسفي، الذي رحل عقب صراع مع المرض.

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ويعتبر عبد الرحمن اليوسفي أحد مؤسسي حزب الاتحاد اليساري الاشتراكي المغربي، حيث تولى منصب الوزير الأول لمدة أربعة أعوام اعتبارا من سنة 1998 حتى 2002 ميلادي.

كما شغل اليوسفي عدة مناصب سياسية ونقابية في الحزب الاتحادي الاشتراكي بالمغرب، علما أن هناك شارع في مدينة طنجة المغربية، يحمل اسمه، بقرار من الملك محمد السادس.

وبرحيل المناضل عبد الرحمن اليوسفي، يكون المغرب قد فقد رجل سياسة مميز وزعيم وطني من طينة الكبار، حيث قاد البلاد في مرحلة صعبة، وذهب بها إلى بر الآمان في تلك الأوقات.