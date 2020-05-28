سبب وفاة زوج الفنانة أمال الثمار الممثلة المغربية

كشفت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل سبب وفاة زوج آمال الثمار الممثلة المغربية الكبيرة، في وقت نعاه العديد من الفنانين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعية.

وقالت المصادر الإعلامية إن سبب وفاة الحاج مصطفى زوج الممثلة أمال الثمار، هو صراعه مع المرض خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقله مؤخرا إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، لكنه فارق الحياة لاحقا.

وقدّم الفنان عبد الكبير الركاكنة تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، التعازي إلى زميلته أمال الثمار في وفاة زوجها، في حين تلقت الممثلة المغربية العديد من برقيات التعزية عن طريق حساباتها بمواقع التواصل.

الحاج مصطفى زوج أمال الثمار

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يُذكر أن الحاج مصطفى تزوج من الفنانة أمال أثناء عملها لديه، حيث كان رئيسها في العمل عقب تخرجها من المعهد العالي للسياحة، إذ قضت معه رغم التحاقها بعالم الفن، حياة طويلة وسعيدة.

ويعتبر الحاج مصطفى من أبرز المغاربة الذي عملوا في قطاع السياحة، فيما عملت معه زوجته كمرشدة سياحية في المناطق الأثرية بالمغرب لأعوام طويلة، تحدثت عنها لوسائل الإعلام مؤخرا.

وكانت أمال الثمار تتطرق في مقابلاتها الإعلامية، إلى حياتها الخاصة مع زوجها الحاج مصطفى، مشيرة إلى مدى التفاهم والمحبة الكبير بينهما، رغم قربها منه في مجال العمل ورفضها التفرغ للفن فقط.

وتتمسك أسرة الفنانة أمال الثمار، بالدين الإسلامي وشعائره، من خلال صيام رمضان وقراءة القرآن الكريم، في حين لم يكن فرحها على مديرها الحاج مصطفى، كما الممثلات، إنما في أجواء عائلية بسيطة.