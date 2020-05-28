تعلمي الطريقة.. هيدي كرم تقص شعرها بنفسها

شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم، فيديو على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أوضحت فيه كيفية قص الشعر في المنزل.

وظهرت هيدي كرم في المقطع وهي تفعل هذا بنفسها على سبيل التسلية في ظل اتباعها الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أنها ترغب في تعديل تسريحتها وتدرجات شعرها، مع الإشارة إلى أن هذا قد لا يحظى بتأييد مصفف شعرها. إلا أن هذا لم يمنعها من قص شعرها لتحصل على نتيجة جيدة.

ولفت الفيديو أنظار عدد كبير جداً من المتابعين، حيث حقق في الساعات الأولى بعد نشره أكثر من 546 ألف مشاهدة. ورأى الكثير من المتابعين أنها لم تكن لتفعل هذا لو أنها لا تتمتع بالجرأة الكافية ونصحها الكثيرون بعدم تكرار الأمر ودعوها إلى التوقف عن قص شعرها لأنه برأيهم أصبح قصيراً جداً.