تراند اليوم : فضيحة أصالة كامل مذيعة mbc تشعل مواقع التواصل (شاهد)

أشعلت صورة أصالة كامل المذيعة المصرية التي تعمل في قناة (mbc) مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حيث تداولها مئات الآلاف من النشطاء والمتابعين خلال الساعات القليلة المنصرمة.

وأوردت المذيعة أصالة كامل صورة عبر قصتها في حسابها الجديد بموقع "إنستغرام" حيث ظهرت خلالها بملابسها الداخلية أمام المرآة، ثم حذفتها؛ بداعي أنها نشرت عن طريق الخطأ ولم تكن مقصودة.

وقدمت أصالة كامل في صورة أخرى، الاعتذار إلى متابعيها، موضحة أن تلك الصورة نُشرت بالخطأ دون أن تنتبه إلى ذلك، متوعدة في الوقت ذاته، كل من يروجها مُجددا، بمقاضاته بالقانون.

ورغم تهديدات الإعلامية أصالة، إلا أن النشطاء واصلوا نشر صورها عبر منصاتهم في تويتر وفيسبوك، في حين لقيت هجوما شديد اللهجة من الكثيرين؛ نظرا لعدم إمكانية تكرار مثل هذه الأخطاء.

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ولا تعتبر هذه الصورة الأولى المثيرة للجدل للإعلامية المصرية أصالة كامل، إذ كانت قد أوردت مؤخرا مقطع فيديو في ذات المنصة، أحدث ضجة، بعد ظهورها مع رجل بشكل غير مناسب.

يُذكر أن أصالة كامل، إعلامية من مصر، ولدت في العاصمة القاهرة يوم الحادي والعشرين من يونيو 1995 وتبلغ من العمر حاليا 24 عاما، ثم اتجهت إلى التمثيل والعمل الإعلامي في القنوات العربية بوقت واحد.

وتمتلك أصالة كامل رغم صغر سنها شعبية واسعة خاصة بين جيل التسعينات، حيث تظهر بشكل دائم عبر قناة إم بي سي ثري التي كانت متخصصة في برامج ومسلسلات الأطفال الترفيهية التي تبث للعالم.