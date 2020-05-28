الجينز يكتسح صيف 2020

عمدت أهم العلامات التجارية إلى تقديم تصاميم متنوعة من أزياء الجينز ضمن مجموعاتها على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020، فاتحةً المجال أمام المرأة لمعانقة الأسلوب العصري والتميز في الأسلوب واللوك الفريد والمميز.

وهرت على منصات العروض لربيع وصيف 2020 صيحة الجينز بتصاميم مختلفة وأساليب ألوان متنوعة منها الدنيم المصبوغ Tie-Dye خلال عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، والدنيم الجارد Bleached denim كما رصدناه ضمن عرض جيفنشي Givenchy وغيرها الكثير. وفق ما أورد موقع "سيدتي"

والجدير بالذكر أن لا تزال موضة الجمبسوت رائجة لربيع وصيف 2020، ولكن هذا الموسم اختاري هذا التصميم من خامة الجينز التي تعتبر آخر موضة وأحدث صيحة.

اختاري جمبسوت الجينز داكن اللون بتصميم ضيق جذاب لربيع وصيف 2020 ونسقي معه حذاء بكعب لإضفاء لمسة من الأنوثة على الإطلالة.





وعادت موضة فساتين الجينز من جديد إلى ساحة الموضة العالمية بعد أن كانت رائجة منذ سنوات عديدة. فرصدناها بأسلوب أنيق ملائم للمناسبات والإطلالات الراقية ضمن عرض برابال غورونغ Prabal Gurung لربيع وصيف 2020؛ وقد أعجبنا هذا الفستان بالكشاكش والفتحة الأمامية. نسقيه مع صندل كعب باللون الذي يحلو لك ومجوهرات باللون الذهبي لإضفاء لمسة من الأنوثة.

Advertisements





كذلك، فقد لفتنا ضمن عرض جيفنشي Givenchy فستان جينز عصري بتصميم ميدي موديست بأزرار أمامية، يمزج بين اللونين الداكن والفاتح. سيبدو رائعاً إذا ما نسقته مع حذاء بوتس لكسر الرتابة في الأسلوب.





لن تكتمل موضة الجينز لربيع وصيف 2020 بدون بناطيل وتنانير والتي برزت بتصاميم خلابة تجعلنا نعشق صيحة الدنيم أكثر وأكثر هذا الموسم.