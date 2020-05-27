صورة .. جريمة بشعة تهز لبنان

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقتل رجل على يد طليقته رميا بالرصاص في بلدة نيحا الشوفية في لبنان، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "النهار" إن فتاة اللبنانية (ر.ضو) قتلت طلقها الشاب نبيل كليب (45 سنة) قبل يومين، مشيرة إلى أنها اعترفت أن نيتها لم تكن متجهة لقتل زوجها السابق، بل العودة إليه للعيش معا وإعادة تأسيس عائلة.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب كليب قُتل بخمس طلقات وجهت إليه من مسدسه من قبل من كانت يوما أقرب الناس إليه، وليس من سلاح كانت جلبته معها.

والغريب أن ابنة بلدة القرية ر. ضو حضرت إلى منزل طليقها نبيل كليب عند الساعة الثالثة والنصف من فجر الاثنين، أي في وقت غير معهود أبدا للزيارات، قبل أن تخرج منه والأخير جثة هامدة لتتوجه بعدها بسيارته إلى مخفر درك عاليه وتعترف بجريمتها.

Advertisements





ونقلت الصحيفة عن مصدر في قوى الأمن الداخلي قوله: لم يكن بنية ضو قتل طليقها، حيث حضرت إلى شقته بسيارة أجرة من دون أن تمتلك المال ولا السلاح، لذلك طلبت من نبيل أن يعطيها المال كي تدفع للسائق أجرته قبل أن تبدأ مناقشة الخلافات العالقة بينها وبينه.

وأضاف المصدرأن المجني عليه وضع مسدسه على الطاولة وصعد إلى الطبقة الثانية لجلب النقود لها، وما إن نزل ومد يده لمناولتها النقود حتى فوجئ بتوجيهها المسدس إليه مطلقة عدة طلقات أصابته بخمس منها".

وتابع المصدر الأمني : "تعاني ضو من مشاكل نفسية، ومنذ سنة 2015 وهي تتناول أدوية من أجل علاجها". في وقت أصدرت عائلة ضو في بلدة القرية، بيانا تبرأت فيه من منفذة الجريمة.