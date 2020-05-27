الهند تتعرض لغزو مُدمر من أسراب الجراد الصحراوي

غزت أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي، على المحاصيل الزراعية في غربي ووسط الهند، مما أدى إلى تدمير قُرابة 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ووفقاً لموقع "الإمارات اليوم"، كثفت السلطات الهندية من جهودها لمواجهة أسوأ موجة من هذه الحشرات التي تغزو البلاد مُنذ ما يقارب ثلاثة عقود، حيث أرسلت طائرات بدون طيار وجرارات زراعية وسيارات لتعقب الجراد، لرشها بالمبيدات الحشرية.

وقال نائب مدير منظمة "لوكوست وورننغ أورغنايزيشن" الحكومية ك.ل. غورجار: "ينشط ما يتراوح بين ثمانية وعشرة أسراب في أجزاء من راجستان وماديا براديش".

وقد تسببت الحشرات بأضرار جسيمة للمحاصيل الموسمية في الولايتين ما أدى إلى القضاء على الآمال المتبقية للعديد من المزارعين الذين يعانون أصلا من تأثير تدابير الإغلاق الصارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وفي ابريل/ نيسان الماضي، دمّرت أسراب الجراد المحاصيل في الأراضي الزراعية لباكستان المجاورة قبل دخولها راجستان.

وأوضح غورجار أن هناك أسرابا صغيرة نشطة أيضا في عدد قليل من الولايات عبر الهند، حيث لم تشهد الهند أسراب جراد بهذا الحجم منذ العام 1993.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يمكن لسرب مؤلف من 40 مليون من الجراد أن يأكل ما يعادل الطعام الذي يتناوله 35 ألف شخص.

ويحذر الخبراء من أن الوضع قد يزداد سوءا مع توقع وصول المزيد من أسراب الجراد إلى الهند عبر باكستان من القرن الإفريقي في يونيو.