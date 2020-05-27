"قهوة الماضي" تحيي ذكريات جميلة لنادين نسيب نجيم مع ابنها المتوفي

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أغنية المطربة إليسا "قهوة الماضي" قائلة: "الف مبروك الأغنية الجديدة ... رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل ... كانت احلى أيام وشو طيبة كانت هل قهوة من أيديه ... عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة".

فردت اليسا بدورها: "الله يرحمو وانشالله تكون هالغنية رجعت مشاعر حلوة لإلك كرمال اللي راحو وبيبقو أحلى ذكرى". حسبما أورد موقع "الصنارة".

وتلقت اليسا عددا كبيرا من التعليقات الايجابية على أغنية قهوة الماضي التي اصدرتها يوم أمس الثلاثاء.