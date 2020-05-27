السودان: سبب وفاة الشيخ محمد أحمد حسن

أعلنت وسائل إعلام سودانية رسمية، اليوم الاربعاء 27 مايو 2020، وفاة الشيخ محمد أحمد حسن في أحد مشافي العاصمة السودانية الخرطوم إثر وعكة صحية مفاجئة.

وشغل الشيخ محمد أحمد حسن العديد من دواوين حكومية، حتى تقاعد للمعاش بعد خدمة امتدت إلى ربع قرن، كرس جهده في الدعوة، وطاف بعدد من بقاع السودان، حيث عرف عبر برنامجه الشهير “الدين النصيحة” في تسعينيات القرن الماضي، بأسلوبه البسيط ولهجته العامية، التي صافح بها القلوب وعانق البسطاء.

وولد الشيخ محمد أحمد حسن في منطقة القولد شمالي السودان وتلقى تعليمه الابتدائي والأوسط بالسودان، ثم هاجر إلى مصر والتحق بالمعاهد الدينية متلقيا العلم عن مشائخ منهم الشيخ محمد ابو زهرة، محمود شلتوت، وعبد الوهاب خلاف.

واشتهر الشيخ محمد أحمد حسن برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام وكان يتصدر ضمن البرامج الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد، حيث لاقي الشيخ شعبية كبيرة بين السودانيين كافة لا كثر من ثلاث عقود بسبب أسلوبه المميز وسماحتة في التعامل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ضجت بوفاة الشيخ محمد أحمد حسن بأحدي الامراض ولكن اسرته نفت ذلك الخبر كما ظهر هو بمقطع فيديو ونفي ذلك مما اثر جدلا واسعا في السودان.