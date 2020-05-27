محمد عبده يعاني من الاكتئاب بسبب كورونا

يعاني الفنان السعودي المشهور محمد عبده من مرض الاكتئاب بسبب تقييد الحركة في المملكة العربية السعودية إثر الاجراءات التي اتخذت للحد من تفشي فيروس كورونا .

وناشد عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده ، جمهوره ومتابعيه بالمبادرة لإدخال الفرحة لقلب والده الذي يعاني من الاكتئاب.

وأطلق عبد الرحمن تغريده بمناسبة ظهور والده في حفل مباشر ضمن سهرات عيد الفطر، طالب فيها جمهور والده بإرسال رسائل مفرحة تدخل الفرحة لوالده حتى يتجاوز أزمة إصابته باكتئاب خفيف.

Advertisements

وقال: اللي يسأل عن بابا محمد .. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف … عشان كدا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه، وفق مجلة سيدتي.

يذكر أن محمد عبده سيقدم حفلاً غنائياً بدون جمهور “لايف”، احتفالا بعيد الفطر برعاية الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا ضمن خطة هيئة الترفيه في إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذاً للتباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر حفلات الفنان محمد عبده، في افتتاح فعاليات مهرجان “هلا فبراير” التى أقيمت في دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.