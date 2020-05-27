خالد يوسف يبيع جميع ممتلكاته في مصر

زعمت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، أن خالد يوسف، المخرج السينمائى والبرلمانى المعروف، قد شرع في ببيع ممتلكاته في مصر بهدف الاستقرار بالخارج.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “القبس” الكويتية، أن خالد يوسف، قرر بيع جميع ممتلكاته في مصر بهدف الاستقرار خارج البلاد وعدم العودة بعد أزمة الفيديوهات المخلة بالآداب.

وأضافت مصادر الصحيفة الكويتية، أنه من ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشرا قويا على بقائه خارج مصر، هو عرض خالد يوسف الشهير أرضا تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها وبيت العمدة القديم الذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.

يشار إلى أنه قد تم تداول مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونُسبت للمخرج خالد يوسف، وقد سافر بعد ذلك إلى فرنسا، مما دعا نشطاء “السوشيال ميديا” إلى القول إنه هرب ولن يعود مرة أخرى، إلا أنه نفى ذلك عبر حسابه على موقع “تويتر”.