تراند اليوم : وزيري ينشر وثيقة زواجه من هيفا وهبي – صورة

تقدم الملحن المصري محمد وزيري، بدعوى إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو/أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو/حزيران المقبل.

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وزيري نشر وثيقة الزواج، ليثبت للجميع أن زواجه من هيفا كان صحيحاً، وأنه لم يعمل كمدير لأعمالها، بل كان زوجها ويساعدها بناءً على طلبها.

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بدأ الخلاف بين هيفا ووزيري، بعدما رفعت هيفا دعوى ضد وزيري واتهمته بسرقة ٦٣ مليون جنيهاً، ويبدو أن خلافهما بات علنيًا ولن يحل إلا داخل المحاكم المصرية.

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