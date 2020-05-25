ماذا كتب محمد عساف عن عيد استقلال الأردن 74 ؟

هنأ الفنان الفلسطيني محمد عساف ، اليوم الاثنين، الشعب الأردني؛ بمناسبة حلول عيد الاستقلال 74، الذي يُصادف الخامس والعشرين من مايو/آيار كل عام.

وكتب عساف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: أردن أرض العز والشموخ والإباء. كل عام وأنتم بخير في عيد الاستقلال 74.

ويوم 25 مايو 1946 وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس .

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يُذكر أن عساف، أطلق في اليوم الأول، من عيد الفطر المبارك، أغنية (دلعونا) مع فنانين من قطاع غزة ، من كلمات زرق الجوجو وتوزيع محمد خيرة ، في حين أشرف عليها فنيا أنس النجار.