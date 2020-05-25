بكاء ليلى علوي عند مقتل المنسي في مسلسل "الاختيار"

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي، فيديو مسجلا بصوتها على حسابها الرسمي في "تويتر" وهي تجهش بالبكاء، على خلفية صور أيقونة الجيش المصري، الضابط أحمد المنسي، الذي سقط مع رجاله في معركة مع الإرهابيين في سيناء.

وظهر في المشهد أيضا الفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصية الضابط المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه طوال شهر رمضان.

وقالت علوي وهي باكية في الفيديو الذي نشرته "أنا بتفرج على الاختيار وحلقة النهار ده رهيبة، 7/7/2017، يا رب ترحمهم، هما مع الشهداء، ومع الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله".

وأضافت: "لازم نعرف إيه اللي بيحصل إحنا بنسمع، وبننسى، وبنشتغل، والدنيا بتاخدنا، على قد ما نتعب على قد ما نتوجع كلنا ما ننساش، كلنا نقرأ لهم الفاتحة، وندعي لأمهاتهم وأهاليهم، ربنا يرحمهم، وينصرنا، وينصر بلدنا".

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وقالت: يا رب صبر أمهاتهم، وأهاليهم، وأكرم أولادهم أخر كرم، احفظنا يا رب، واحفظ بلدنا، وابعد عنا أي شر".

وأشعلت الحلقة 28 من المسلسل جدلا واسعا بين الشعب المصري على موقع "تويتر"، بالإضافة إلى تصدر هشتاغ المسلسل، و"ملحمة البرث"، و"شهداء سيناء"، "أحمد المنسي". كما أورد موقع "سكاي نيوز".

ويذكر أن أحداث المسلسل تدور حول حياة الضابط أحمد المنسي، والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، بالتوازي مع قصة الإرهابي هشام عشماوى الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج بيتر ميمي.