تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي أصبحت شبيهة أنجيلنا جولي – صورة

تتواجد زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كثيرًآ على السوشيال ميديا بعدما كانت بعيدة عن هذا العالم ولم يكن يعرفها أي أحد، وفاجأة ظهرت وبدأ ببعض التصريحات “والتلطيشات” بحق أها التي تركتها طفلة حتى تلجق النجومية.

ابنة هيفاء وهبي طلقت وتتبرأ منها وتشبه والدها – صورة

صوتها مثل هيفا، ولا نعلم ان كانت متأثرة بأمها وتحاول تجاهلها، أو أنه الشيء الوحيد الذي ورثته من هيفا كل حياتها.

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ويبدو أن زينب بدأت بعمليات التجميل لتحسن شكلها رغم أنها جميلة وليست بحاجة إلى عمليات تكبير ونفخ كما أمها التي كانت أيقونة بالجمال في التسعينات وتحول جمالها إلى اصطناعي.

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زينب في آخر جلسة تصوير لها ظهرت شبيه النجمة العالمية أنجلينا جولي التي لا تزال أيقونة بنجوميتها وبجمالها وبإنسانيتها.