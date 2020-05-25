تراند اليوم : وزيري يرفع دعوى اثبات زواج من هيفا وهبي

تقدم الملحن المصري محمد وزيري، بدعوى إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو/آيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو/حزيران المقبل.

يأتي هذا، بعدما حررت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محضراً يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد وزيري، اتهمته فيه بسرقة ٦٣ مليون جنيهاً، من أموالها حينما كان يدير أعمالها.

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هيفا إدعت أنها عقدت مع وزيري توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.