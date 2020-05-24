إصابة فنانة مصرية مشهورة بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك عن إصابة فنانة مصرية شهيرة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة ان والدتها رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها بسيارة اسعاف فجر اليوم الى مستشفى العزل بمدينة الاسماعيلية.

وأضافت لصحيفة اليوم السابع إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: "أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتي حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التي ألمت بها"، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة بالله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة في قمة الاحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني.

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735".

وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.