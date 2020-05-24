أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية اليوم الأحد، عن موعد وقت صلاة عيد الفطر 2020 في الجزائر، مؤكدة استمرار إغلاق المساجد والمصليات أمام المصلين خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وقال الإطار بوزارة الشؤون الدينية محمد زغداني إن توقيت صلاة عيد الفطر في الجزائر لهذا العام، إن المعلوم في عيدي الفطر والأضحى هو رفع التكبير والتسابيح تبعا لما ورد في القرآن الكريم واقتداء بالسنة النبوية قبل إقامة صلوات العيد.

وأضاف زغداني أن المساجد مغلقة والمواطنون لا يمكنهم الاجتماع لرفع التسابيح، لافتا إلى أن وزارة الشؤون الدينية، أصدرت توجيهات إلى الأئمة للقيام بتحضير تسجيلات للتسابيح والتكبير ليتم بثها عبر مكبرات الصوت والمئذنات.

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وأوضح أن التسابيح والتكبيرات سوف تبث من شروق الشمس لمدة نصف ساعة وحتى 45 دقيقة، وفق الوقت الذي جرى تحديده من جانب مديريات الشؤون الديتة للصلاة، قبل أن تتوقف تتوقف ليؤدي الناس صلاة العيد في منازلهم.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أكدت ثبوت هلال شوال في الجزائر، وعليه العيد اليوم الأحد في جميع الولايات والمدن، حيث لن يحتفل المواطنون هذا العام خارج منازلهم.

يأتي ذلك، طبقا لقرار وزارة الأوقاف، بإغلاق جميع الجوامع في مدن الجزائر؛ في إجراء هدفه حماية أرواح المواطنين، نتيجة عدم توقف انتشار مرض كورونا في البلاد منذ ظهوره قبل أشهر.