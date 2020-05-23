في يومه الأول إعلان زين "افتحوا الأبواب" يتخطى مليوني مشاهدة

حصد فيديو إعلان "افتحوا الأبواب"، لشركة المحمول الكبرى "زين"، أكتر من 2 مليون مشاهدة وذلك بعد يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشهد الإعلان مشاركة غنائية للفنان محمد رمضان باللغة العربية الفصحى، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:وسام عبد المنعم، ويقول مطلع الأغنية" أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل مانريد،افتحوا الابواب هيا أضيئوا الطرقات. حسبما أورد موقع "الوفد".

وظهر رمضان في الإعلان بمشهده الشهير من مسلسله الرمضاني البرنس، عندما تُركت إبنته في الشوارع باكية، ليأتي ويحتضنها ، وتعد هذه هي المشاركة الأولى له في الغناء بالفصحى.