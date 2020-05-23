كشف حقيقة وفاة فيروز الفنانة اللبنانية الكبيرة

كشفت مصادر رسمية لبنانية، يوم الجمعة 22 مايو 2020، حقيقة خبر وفاة الفنانة فيروز المطربة اللبنانية الكبيرة؛ وذلك بعد أن تناقل الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب أحد النشطاء في موقع تويتر: رحلت قبل قليل الفنانة فيروز عملاقة الطرب والغناء العربي، عن عن يناهز 85 سنة، في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووصف النشطاء خبر وفاة فيروز بأنه صاعقة لمحبي الغناء في الوطن العربي، حيث بدأ النشطاء في نعيها وتقديم التعازي للأسرة الفنية اللبنانية والعربية، حتى قبل تأكيد خبر رحيلها.

بدوره، أصدر المكتب الصحفي للفنان اللبناني، بيانا صحفيا ردا على الأخبار المتداولة بشأن وفاة فيروز في مجمع الجامعة الأمريكية في بيروت، مؤكدا عدم صحتها مطلقا.

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وقال المكتب الصحفي في بيانه إن كل ما تم تناقله حول وفاة فيروس ليس صحيحا، مؤكدا أنه لم تتوجه إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، وأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي كما المعتاد.

ولا تعتبر هذه الشائعات الأولى التي تستهدف حياة الفنانة فيروز، إذ سبق أن تم تناقلها خلال الأعوام الماضية، قبل أن يجري نفيها عن طريق مكتبها الإعلامي المتحدث الرسمي باسمها.

يُذكر أن المطربة فيروز، هي نُهاد رزق وديع حداد، من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث اشتهرت في العقود الماضية مع خلال مشاركتها بأغانٍ منفردة، وأيضا مع زوجها المتوفى عاصي الرحباني.