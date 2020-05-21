فيديو .. قصة سبب سجدة الطفل صطام العنزي

تصدرت سجده الطفل صطام العنزي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس 21 مايو 2020، بعدما فاز في المركز الأول في مسابقة محيسن لحفظ آية الكرسي للأطفال في السعودية.

وحصد صطام العنزي جائزة أفضل صوت في حفظ وتلاوة آية الكرسي في المسابقة التي انطلقت يوم 25 / 9 / 1441، حيث ظهر في مقاطع فيديو فرحا لحظة الإعلان عن تتويجه بهذا اللقب الفردي.

وكان من ضمن شروط مسابقة محيسن لحفظ آية الكرسي، ألا يزيد عن المتسابق عن 15 سنة، وإرسال مقطع الفيديو على الخاص مع اسم المتسابق، شرط ألا يتجاوز أكثر من دقيقة، مع إرفاق صورة واسم المتسابق.

ودخل الطفل صطام العنزي منزله أثناء ركوبه على مقدمة سيارة أحد أفراد عائلته، وبدأ يقرأ: المركز الأول، الذي فاز بـ516 صوت رقم 16 صطام العنيزي، ثم سجد في البيت على الأرض؛ تعبيرا عن فرحه.

وقدّم النشطاء والمتابعون في موقع التواصل تويتر، التهاني إلى الطفل صطام العنيزي وعائلته وجميع محبيه، إذ عبروا عن فخرهم بالإنجاز الذي حققه، متمنين له دوام التميز والتفوق في المرحلة المقبلة.