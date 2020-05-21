سبب وفاة الفنان مأمون الفرخ الممثل السوري الشهير

أعلنت مصادر إعلامية سورية، يوم الخميس 21 مايو 2020، عن تفاصيل سبب وفاة الفنان مأمون الفرخ الممثل السوري الذي اشتهر قبل سنوات من خلال دوره في مسلسل باب الحارة الدرامي الأشهر عربيا.

وأكدت المصادر الإعلامية نقلا عن فنانين أن سبب وفاة الممثل مأمون الفرخ هو تعرضه إلى احتشاء في عضلة القلب خلال اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، موضحة أنه يبلغ من العمر 62 سنة.

بدوره، قال الفنان شادي عز الدين عبر حسابه في انستغرام: عزاؤنا الشديد بوفاة الفنان الأستاذ مأمون الفرخ، مبينا أنه ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من كلية الموسيقى والدراما في معهد الفنون العالي المسرحي.

وأضاف أن الفنان مأمون الفرخ حصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ومسرح الرسوم المتحركة.

وتابع شادي عز الدين: كما شغل مأمون الفرخ منصب مدير مسرح الطفل والعرائس السوري، ومدير مسرح القباني في دمشق سابقًا، مشيرا إلى أن له عدة دراسات في هذا المجال مثل سيكولوجيا اللعب عند الطفل والنص الموجه للأطفال.

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ووفق الفنان السوري، فقد أصبح مأمون الفرج في الثاني من أغسطس للعام 1982 عضوا في نقابة الفنانين السوريين، مقدما في الوقت ذاته على عائلته والأسرة الفنية السورية خاصة والعربية بشكل عام.

يُذكر أن هناك العشرات من المسلسلات التي شارك فيها الفنان مأمون الفرخ، أبرزها إلى جانب باب الحارة، هجرة القلوب، العبابيد، ديوان العرب، حروب عائلية، أيام الغضب، الخوالي، ليالي الصالحية، اللوحة السوداء.

كما ظهر الممثل مأمون الفرخ بشكل بارز، في مسلسلات، قناديل رمضان، فرسان الريح، ظرفاء ولكن، جريمة بلا نهاية، الرجل سين، يوميات مدير عام، حي المزار، أبو كامل، وردة شامية، كرسي الزعيم، شوارع الشام العتيقة.