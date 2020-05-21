تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الخميس الحلقة 28 الثامنة والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال، حيث أثار الحلقة السابقة غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافة الفنان المصري محيي إسماعيل رغم كبر سن والذي يذاع عبر قناة إم بس سي مصر.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة

تعرض الحلقة الثامنة والعشرون عبر قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين والأردن وسوريا، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت الامارات.

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وحل في الحلقة السابعة والعشرون الفنان المصري محيي إسماعيل ضيفا في برنامج رامز مجنون رسمي والذي يعرض عبر إم بي سي طيلة شهر رمضان المبارك بعد صلاة المغرب مباشرة.

ونفي الفنان محيي إسماعيل الأنباء دخوله للمستشفى عقب تصويره حلقة رامز مجنون رسمي، وأنه لم يكن راضيا عنها، وقرر رفع قضية ضد البرنامج، مضيفا: "أنا زي الفل بعد الحلقة ودلوقتي".

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنان رامز جلال عقب استضافة الفنان محيي إسماعيل بسبب عدم احترام كبر سنة ولا يعي ما يفعله مع الفنانين الكبار في العمر، حيث هاجمت الفنانة المصرية شذى عبر حسابها في ”تويتر" قائلة ”أكثر شخصية زعلت عليها يا ريت احترمنا عمره وقيمته الفنية.