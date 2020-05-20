قصة هاشتاق انتساب جامعة الملك فيصل

أطلق طلبة ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، هاشتاق انتساب جامعة الملك فيصل؛ من أجل مطالبة الجهات المختصة بإرجاع التعليم عن بعد وزيادة عدد ساعات الفصل الصيفي.

وطالب النشطاء، وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، بإرجاع التعليم عن بعد من أجل الطلبة والطالبات، خاصة بعد نجاح البرنامج خلال أزمة جائحة فيروس كوفيد 19، حيث حظي المطلب بتأييد واسع من قبل جميع الطلاب.

وقال طالب في تويتر إن بعض الطلاب والطالبات لا يقبل بالجامعات (انتظام) ولا نعرف ما هي ظروفه في الثانوي، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد سيساعد الكثير خاصة الطالبات الخريجات هذا العام.

وطالب طالب آخر، عميد الجامعة بزيادة عدد الساعات لغير الخريجين؛ لأن الساعات العشر التي تم الإعلان عنها غير كافية، في ظل جائحة كورونا ، داعيا إلى النظر في حالة الطلاب وتفهمها.

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وكتب طالب ثاني يدعى أبو بتال: انا من ضمن خريجي انتساب جامعة الملك فيصل، لكن لم يذكر في الوثيقة أنه درسنا عن طريق تعليم عن بعد وهذا ظلم لنا. وفق تعبيره.

وأضاف أبو بتال: المذكور في الوثيقة أنه انتساب وليس تعليم عن بعد، وهذا مخالف للنظام وأيضا الكلية (..) اسمها التعليم عن بعد ونريد اجابة من الأستاذ أحمد الشعيبي رئيس قسم الخدمات الطلابية للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك فيصل.

كما قال الطالب العنزي: معالي عميد جامعة الملك فيصل فواز الصاعدي، مدير قسم الخدمات الطلابيه أحمد الشعيبي، نأمل من سعادتكم النظر في موضوعنا، نحن أبناؤكم الطلبه الخريجين، تم منحهم 18 ساعة للصيفي ونحتاج زيادتها؛ كي نتخرج.