الكويت .. تفاصيل سبب وفاة الداعية الشيخ راشد الحقان

أعلنت مصادر محلية في الكويت، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، عن وفاة الشيخ راشد الحقان الداعية الكويتي الكبير، في الليلة السابعة والعشرين من رمضان، بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ محمد العوضي في حسابه على تويتر: توفي الشيخ راشد الحقان، رحمه الله شيخ جماعة (التبليغ) وأحد آباء الدعوة في العالم الإسلامي وحامل لواء التآلف بين المسلمين ونبذ الخلاف وتلمس الأعذار وتغليب المحبة والدعوة بالرحمة.

وأضاف العوضي أن الغيبة والتجريح تتقطع في مجلس الشيخ الحقان، فيما يسود الحكمة والذكر، مشيرًا إلى أنه كان مُقدرا لدى القيادة والعامة والمُخالف والموافق، ويلمس العذر للجميع.

بدوره، كتب الدكتور محمد يوسف الشطي أن الكويت فقدت يوم السابع والعشرين من شهر رمضان أبرز أعلام الدعوة والتبليغ على مستوى العالم الإسلامي وهو الشيخ راشد الحقان.

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كما قدم الدكتور يوسف السند، التعازي إلى أهل الشيخ راشد الحقان، وذويه وأحبابه وإخوانه في مشارق ومغارب الدنيا، قائلا عنه: ما عرفناه إلا داعية إلى الله، همه الدعوة والخروج في سبيل الله، اللهم ارحمه وتجاوز عنه".

من جهته، قال حامد العلي: في الكويت ليلة ٢٧ رمضان، توفي الشيخ الداعية المحبوب والذي قضى حياته في الدعوة والإصلاح، راشد الحقان رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنّاته آمين".

من جانبه، ذكر صالح خالد المسباح أن الشيخ راشد الحقان يُعتبر مؤسس جماعة التبليغ الإسلامية في الكويت أوائل الستينات، مشيرا إلى أنه تم بناء مسجد باسمه في صبحان، والإلتقاء كل خميس بعد المغرب.