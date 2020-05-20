أوضح محمد سليمان الفرا أستاذ الفقه وأصله بالجامعة الإسلامية ب غزة ، سبب فتح المساجد لصلاة الجمعة دون الصلوات المفروضة.

وقال الفرا في مقطع فيديو مُصور، إن سبب فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة دون صلاة الجماعة، تنظمه الأسباب التالية:-

1- صلاة الجمعة أعظم خطراً من صلاة الجماعة، لاتفاق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عيناً على كل مُسلماً ذكرًا بالغاً عاقلاً مُقيماً سليم، اما صلاة الجماعة، فقد اختلف العلماء أي في المساجد، في حكمها، وذهب رأي الشافعي على أنها فرض كفاية، يجب أن تظهر فيها الشعيرة في المجتمع.

2 - إن صلاة الجمعة ليس لها بديل من جنسها، وعليه فالعذر يُسقطها بالكلية وأن صلاة الجماعة فأنها لن تسقط بالعذر لأنها ما زالت تقام في المساجد بالإمام والمؤذن والآذن، بل يُمكن أن تنعقد بأقل عدداً وهو اثنان، بخلاف صلاة الجمعة، فإن العدد فيها شرطاً باتفاق العلماء، ولكن المختلف في ضابطها على أقوالهم ذكروها في كُتبهم.

3 - إن صلاة الجماعة يُمكن اقامتها في البيوت باتفاق العلماء، ولكن صلاة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم لا تصح في البيوت، لأن صلاتها في البيت لا يُظهر مقصدها وهو إظهار الشعيرة، إذ قال الله جل وعلى "فسعوا إلى ذكر الله"، فُقد شرط السعي إلى ذكر الله جل وعلى.

Advertisements

4 - إن حالة الخطر من المرض وانتشار الوباء لا زالت قائمةً في مجتمعنا، ذلك أنه قد يتسلل إلينا في أي لحظة، والدفع أقوى من الرفع، وفتح المساجد للصلوات الخمسة هو مضنة التلامس والتقارب الاجتماعي المتكرر، بخلاف فتحها مرة واحدة في الأسبوع، مع الالتزام بالضوابط الصحية التي أمرت بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن ذلك أبعد عن انتشار المرض أو ظهوره.

وختم الفرا، اعلم أيه المواطن أن الالتزام بالآداب الشرعية فيما يتعلق بأسباب النظافة الشخصية والعطاس وغير ذلك، وأن التزامك بالتعليمات الصدارة عن جهات الاختصاص كوزارة الصحة ووزارة الأوقاف ونحوها، واجباً شرعاً علينا حتى لا نجر ضرراً على المسلمين.

شاهد الفيديو أسفل:-