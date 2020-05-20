شاهد .. متى كانت ليلة القدر 2020 هل في 27 رمضان 1441

يتساءل المسلمون حول العالم متى كانت ليلة القدر 2020 وهل كانت في 27 رمضان، إذ أثار الناشطون اليوم الأربعاء، في منصات التواصل هذه الأسئلة بعدما اجتهدوا الليلة الماضية، من خلال الصلاة والدعاء والقيام والعبادة والاعتكاف.

وفي هذا الصدد، قال الداعية عائض القرني في مقطع فيديو أوردته وسائل إعلام محلية على تويتر: الأرجح والأرجى في ليلة القدر أنها في هذه الليلة ليله 27 ، إذ دعا الجميع إلى الاجتهاد في الذكر والدعاء والتهجد.

وأضاف الشيخ القرني: أحبتي دعونا الليلة نُسلّم رقابنا ونواصينا، ونضع أنوفنا على التراب في حضرة الواحد القهار، عسى أن يعتق رقابنا من النار. قبل أن ينشر العديد من الأدعية لمتابعيه من كل دول العالم.

ونشر القرني في حسابه: قال رسول الله: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه، رواه البخاري، داعيا إلى الإكثار من قول دعاء: اللهم إنك عَفُوٌ تُحبُّ العفو فاعفُ عنِّا. لعلها أن توافق ليلة القدر.

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وتابع الداعية الإسلامي السعودي الحاصل على دكتوراه في الحديث النبوي: المُسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يُناجون ربّهم، ويبكون، ويتضرعون تحريّاً للنزول الإلهي في الثُلث الأخير من الليلة.

وكان القرني قد بث فيديو، تحدث فيه قائلا: ليلة القدر مُباركة، الصدقة فيها خير من صدقة ألف شهر، ونحن في ليلة 27 هي أرجى الليالي موافَقةً لليلة القدر، فساهموا قدر استطاعتكم في وقف اليتيم الثاني بمكة، ولم يتبقَّ من قيمته سوى 10٪ فقط.

ويترقب الراصدون طلوع شمس صبيحة اليوم الأربعاء، إذ لا بد أن تخرج دون شعاع كما قال سيدنا محمد، بالإضافة إلى ظهور علامات ليلة القدر الصحيحة؛ من أجل الجزم بأن الليلة المنقضية 27 رمضان، كانت ليلة القدر 2020.