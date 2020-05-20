دعاء فجر ليلة القدر 2020

بدأ المسلمون حول العالم في البحث عن دعاء فجر ليلة القدر، وذلك مع اقتراب إختتام هذه الليلة، بعد أن قاموها صلاة وتهجدا وذكرا وعبادة، في 27 رمضان، المتوقع أن تكون هي الليلة المرجوة هذا العام.

وبدأت ليلة الفجر من بعد صلاة المغرب أمس الثلاثاء، وصولا إلى فجر اليوم الأربعاء، إذ عمل المسلمون على إقامتها في منازلهم؛ خشية من الفيروس الجديد الفتاك الذي يسمى كوفيد 19 بحسب الصحة العالمية.

وكانت الليلة الماضية، مليئة بالخشوع والذكر والصلاة وكل أشكال العبادة؛ للتقرب إلى الله تعالى ونيل رضاه، في مثل هذه الأيام الفضيلة التي نقترب فيها على وداع شهر الخير والبركة والصيام، رمضان الفضيل.

ويأمل المسلمون في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية والعالم، أن يزيح الله غُمة وباء مرض كوفيد 19، الذي قلب حياة الناس رأسا على قلب، قبل وأثناء رمضان، وكذلك في عيد الفطر القريب.

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ولا بد على المسلم أن يدعو الله تعالى، وهو على يقين تام بالإجابة والاستجابة، وعدم الضجر من تأخرها، إذ أنه من المؤكد بأنه سبحانه أراد بذلك خيرا للداعي وهو لا يعلم، لذا كن على ثقة برب العباد.

وانتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر المسجد الأقصى المبارك، لأول مرة ربما في التاريخ، وهو خالٍ من المصلين في ليلة القدر، حيث كانت السنوات الماضية، تشهد توافد مئات الآلاف من كل مكان.

ولم يكن المسجد الأقصى وحده في هذه الليلة دون حشود من المصلين، إنما المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى غالبية المساجد في البلدان الإسلامية والعربية، وكذلك تلك المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.