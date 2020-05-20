صورة .. حقيقة وفاة الفنانة إنعام سالوسة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، خبر وفاة الفنانة إنعام سالوسة الممثلة المصرية القديرة، عن عمر يناهز الثمانين عاما، خلال شهر رمضان المُبارك.

وكتب أحد النشطاء في تويتر: أمس بلغنا وفاة الرجل الأعمال السعودي صالح كامل واليوم توفت الفنانة المصرية إنعام سلوسة إنا للة وإنا إلية راجعون، يارب يحسن خاتمتنا ويغفر لنا ويسامحنا ويجعل الفردوس الجنة مكاننا.

جاء تناقل نبأ وفاة إنعام سالوسة، عقب موتها في مسلسل الفتوة، إذ شهدت الحلقة الخامسة والعشرين، رحيلها من العمل الدرامي، في مشهد ترك حزنا واضحا لدى متابعي هذا المسلسل الذي يُصنف ضمن أفضل ثلاثة مسلسلات رمضانية.

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وفي حقيقة الأمر، فإن الممثلة إنعام سالوسة البالغة من العمر 80 سنة، لا تزال على قيد الحياة، إذ أن ما تم هو وفاتها في المسلسل الدرامي، لكنها تعيش حاليا بسلام مع أسرتها التي نشأت معها في دمياط.





وكانت الفنانة إنعام سالوسة، تؤدي دوم أم حسن الجبالي بطل مسلسل الفتوة، وظهرت في العديد من المشاهد، بالإضافة إلى مشاركتها في دور مُشابه بمسلسل الاختيار الذي يعتبر صاحب المشاهدة الأعلى في الوطن العربي مع البرنس.

وتعتبر إنعام سالوسة من أبرز وأقدم الممثلات على الساحة المصرية، إذ سبق لها أن شاركت في مئات الأدوار مع أكبر النجوم، ومن أعمالها، مسلسل يونس ولد فضة، طلعت روحي، الحاج متولي، الخفافيش، مكتوب على الجبين، وفيلم اكس لارج، وغيرها.